Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новые миграционные правила в Казахстане коснутся въезжающих в страну после 27 января

Полина Долганова
В мире
Новые миграционные правила в Казахстане коснутся въезжающих в страну после 27 января
Фото: depositphotos

Новые миграционные правила в Казахстане коснутся тех, кто будет въезжать на территорию страны с 27 января. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) республики.

Уточняется, что правило «90/180» не планируют применять в отношении тех, кто имеет разрешение на временное проживание в стране, передает РИА Новости.

Во вторник, 17 января, правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В тексте документа говорится, что теперь срок пребывания для иммигрантов без визы на территории Казахстана не может составлять более 30 дней со дня пересечения государственной границы, в общей сложности — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В свою очередь для иммигрантов из стран — членов ЕАЭС разрешается пребывать в Казахстане 90 календарных дней со дня приезда в республику. Люди из этой категории могут оставаться в государстве на протяжении 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Казахстан Россия Миграция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте