Новые миграционные правила в Казахстане коснутся въезжающих в страну после 27 января

Фото: depositphotos

Новые миграционные правила в Казахстане коснутся тех, кто будет въезжать на территорию страны с 27 января. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) республики.

Уточняется, что правило «90/180» не планируют применять в отношении тех, кто имеет разрешение на временное проживание в стране, передает РИА Новости.

Во вторник, 17 января, правительство Казахстана внесло поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В тексте документа говорится, что теперь срок пребывания для иммигрантов без визы на территории Казахстана не может составлять более 30 дней со дня пересечения государственной границы, в общей сложности — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В свою очередь для иммигрантов из стран — членов ЕАЭС разрешается пребывать в Казахстане 90 календарных дней со дня приезда в республику. Люди из этой категории могут оставаться в государстве на протяжении 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.