В Уфе многодетный отец убил двух сыновей и покончил с собой

Фото: СК РФ

В Республике Башкортостан мужчина зарезал двух малолетних сыновей и свел счеты с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в пятницу, 3 февраля.

По данным ведомства, трагедия произошла в Уфе ранним утром 3 февраля. Многодетный отец внезапно начал вести себя неадекватно и напал на членов собственной семьи с ножом. 41-летний мужчина нанес несколько ударов своим 13-летнему и семилетнему сыновьям, от которых они скончались на месте. Жена с десятилетней дочерью успела сбежать из квартиры. После убийства злоумышленник покончил с собой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц».

Другое убийство произошло на западе столицы. В ходе бытовой ссоры москвичка зарезала своего сожителя на кухне в квартире жилого дома.