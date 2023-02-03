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Приметы и советы

В Уфе многодетный отец убил двух сыновей и покончил с собой

Степан Жирнов
Происшествия
В Уфе многодетный отец убил двух сыновей и покончил с собой
Фото: СК РФ

В Республике Башкортостан мужчина зарезал двух малолетних сыновей и свел счеты с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ в пятницу, 3 февраля.

По данным ведомства, трагедия произошла в Уфе ранним утром 3 февраля. Многодетный отец внезапно начал вести себя неадекватно и напал на членов собственной семьи с ножом. 41-летний мужчина нанес несколько ударов своим 13-летнему и семилетнему сыновьям, от которых они скончались на месте. Жена с десятилетней дочерью успела сбежать из квартиры. После убийства злоумышленник покончил с собой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних лиц».

Другое убийство произошло на западе столицы. В ходе бытовой ссоры москвичка зарезала своего сожителя на кухне в квартире жилого дома.

Следственный комитет Уфа Республика Башкортостан (Башкирия) Убийства Уголовные дела
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