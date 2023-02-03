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Маршрут автобуса № 185 изменится у метро «Свиблово» с 4 февраля

Александр Афонин
Город
Маршрут автобуса № 185 изменится у метро «Свиблово» с 4 февраля
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Снежная улица Карта всех событий

С 4 февраля автобусный маршрут № 185 будет изменен у станции метро «Свиблово» из-за открытия новой поликлиники на Уржумской улице. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 4 февраля меняется маршрут 185 у метро «Свиблово»... Это связано с открытием новой поликлиники на Уржумской улице. Жители западной части района Свиблово смогут ездить в новую поликлинику без пересадок, — говорится в сообщении.

Так, проехав проезд Нансена, автобусы начнут курсировать по улице Амундсена. После этого машины заедут обратно к «Свиблово» и поедут по проезду Русанова. Далее они последуют на улицу Седова по пути к метро «Ботанический сад», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Маршрут автобуса № 185 изменится у метро «Свиблово» с 4 февраля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Помимо этого, с 28 января автобусный маршрут № 394 начал курсировать до кластера «Ломоносов» инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы». Благодаря этому поездки пассажиров запада и юго-запада столицы будут удобнее.

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