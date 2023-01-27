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Маршрут автобуса № 394 продлят до кластера «Ломоносов» с 28 января

Александр Афонин
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Маршрут автобуса № 394 продлят до кластера «Ломоносов» с 28 января
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, проспект Вернадского (дублёр) Карта всех событий

С 28 января этого года автобусный маршрут № 394 будет курсировать до кластера «Ломоносов» инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы». Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 28 января мы продлеваем маршрут № 394, чтобы поездки пассажиров ЗАО и ЮЗАО были удобнее, — говорится в сообщении.

Так, автобусы будут начинать маршрут от улицы Винницкой и будут следовать по Раменскому бульвару и проспекту Вернадского. Конечной остановкой станет «метро «Университет», передает агентство городских новостей «Москва».

Открытие флагмана Инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» кластера «Ломоносов» состоялось 25 января. В мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин.

Помимо этого, 21 января маршруты автобусов № 577 и 879 были продлены до остановки «Бархатная роща». Такое решение даст возможность жителям поселения Воскресенского удобнее добираться до станции метро «Теплый Стан».

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