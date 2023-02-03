Владислав Овчинский: В ОЭЗ «Технополис Москва» начато производство новых трехфазных систем бесперебойного питания
Российская производственная компания «Систэм Электрик» адаптирует для локализованного производства новые трехфазные системы бесперебойного питания. Они защищают оборудование от повреждений, которые могут возникнуть в результате отключения электроэнергии или скачков напряжения. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.
— Компания работает на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь ведутся работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов, — рассказал Владислав Овчинский.
Новые источники бесперебойного питания просты в настройке и обслуживании, обеспечивают высокую степень предсказуемости для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных и промышленных объектов.
— Благодаря оптимальному сочетанию технических характеристик, надежной конструкции и компактным размерам серия ИБП обеспечит непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в дата-центре. Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Его эффективность достигает 96 процентов, что помогает снизить расходы на эксплуатацию, — отметил первый заместитель генерального директора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков.
В особой экономической зоне трудится около 250 сотрудников компании, треть из которых работают по инженерным специальностям. Специалисты предприятия реализуют крупные проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.