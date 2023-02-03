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Владислав Овчинский: В ОЭЗ «Технополис Москва» начато производство новых трехфазных систем бесперебойного питания

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: В ОЭЗ «Технополис Москва» начато производство новых трехфазных систем бесперебойного питания
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Российская производственная компания «Систэм Электрик» адаптирует для локализованного производства новые трехфазные системы бесперебойного питания. Они защищают оборудование от повреждений, которые могут возникнуть в результате отключения электроэнергии или скачков напряжения. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Компания работает на площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» с 2014 года и занимает почти 10 тысяч квадратных метров. Здесь ведутся работы по ремонту, модернизации оборудования и обучению специалистов, — рассказал Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: В ОЭЗ «Технополис Москва» начато производство новых трехфазных систем бесперебойного питания Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новые источники бесперебойного питания просты в настройке и обслуживании, обеспечивают высокую степень предсказуемости для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных и промышленных объектов.

— Благодаря оптимальному сочетанию технических характеристик, надежной конструкции и компактным размерам серия ИБП обеспечит непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в дата-центре. Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать. Его эффективность достигает 96 процентов, что помогает снизить расходы на эксплуатацию, — отметил первый заместитель генерального директора компании «Систэм Электрик» по рынку «ИТ-решения» и сервису Роман Шмаков.

В особой экономической зоне трудится около 250 сотрудников компании, треть из которых работают по инженерным специальностям. Специалисты предприятия реализуют крупные проекты в сфере управления электроэнергией и промышленной автоматизации по всей России.

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