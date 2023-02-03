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Приметы и советы

На набережных Москвы выявили 56 тысяч случаев остановки в неположенном месте

Никита Худяков
Город
На набережных Москвы выявили 56 тысяч случаев остановки в неположенном месте
Фото: Pixabay

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) выявила в 2022 году на набережных города 56 тысяч случаев остановки в неправильном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Водители часто пренебрегают безопасностью пешеходов или ставят автомобиль в неположенном месте.

Кроме того, водители рискуют совершить наезд на прохожих, паркуя автомобиль на тротуаре. Парковка в зоне действия запрещающего знака может мешать и самим автовладельцам, многим приходится резко притормаживать перед машиной и объезжать транспортное средство.

В 2022 году МАДИ выявила на набережных Москвы 56 тысяч таких нарушений. Чаще всего водители парковались в неположенном месте на Пресненской набережной — больше 40 тысяч случаев. Все автомобилисты получили штрафы за нарушение ПДД в размере трех тысяч рублей.

До этого сообщалось, что ГИБДД привлекла к ответственности более 139 тысяч должников по штрафам в 2022 году. По данным ведомства, почти 82 тысячи граждан при этом имели более 50 неоплаченных в срок штрафов за нарушения ПДД.

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