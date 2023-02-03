Имущество украинских политиков и бизнесменов национализировали в Крыму

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Находившееся в Крыму имущество украинских политиков и бизнесменов национализировали, под эту меру попали активы Рината Ахметова, Игоря Коломойского и других. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Решение о национализации принято депутатами на заочном голосовании в пятницу. Всего национализировано порядка 500 объектов, относящихся к различным предприятиям и банкам, туристской, спортивной инфраструктуре, — сказал он.

Константинов добавил, что в Крыму были национализированы земельные участки, здания и пансионаты, которые раньше принадлежали Ахметову и Коломойскому. Помимо этого, в собственность государства перешел кинотеатр «Сатурн IMAX» Арсения Яценюка, Альминский завод строительных материалов Сергея Таруты и так далее, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в Крыму планируют национализировать имущество 12 украинских банков. Согласно постановлению Госсовета республики, процедуре подлежит имущество агрегаторов «Финансы и кредит», «Форум», «Укрсиббанка», «Имэксбанка», а также организации «Пиреус Банк МКБ».