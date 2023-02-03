Бывший посол США Макфол предложил устроить России «большой взрыв»

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Экс-посол США в России Майкл Макфол предложил план, с помощью которого можно быстро одержать победу над Россией. Своими мыслями он поделился на страницах американского журнала Foreign Affairs.

Дипломат заявил, что России якобы не удалось достичь поставленных целей в ходе специальной военной операции на Украине. Кроме того, он стал критиковать действия правительства США.

По мнению Макфола, затягивать ситуацию на Украине невыгодно для коллективного Запада. Он предложил план, с помощью которого можно «быстро разгромить Россию». Бывший посол назвал его «теорией большого взрыва». План подразумевает антироссийские санкции и поставки вооружения Киеву.

— Только теперь предлагается не растягивать их во времени, а сделать все быстро и мощно, — пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что США выделили на восстановление экономик Украины и Молдавии из ликвидированного ранее Американо-российского инвестиционного фонда 135 миллионов долларов.