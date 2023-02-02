США выделили Украине 135 млн долларов из Американо-российского инвестиционного фонда

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Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о том, что передает 135 миллионов долларов на восстановление экономик Украины и Молдавии из ликвидированного ранее Американо-российского инвестиционного фонда. Соответствующее заявление было опубликовано в среду, 1 февраля, на сайте USAID.

Как следует из публикации, агентство выделит в общей сложности 154 млн долларов, 135 из которых будут направлены Региональному фонду прямых инвестиций для «поддержки восстановления экономик Молдавии и Украины». Еще 18 млн долларов будут направлены на поддержку гражданского общества и независимой прессы в России.

Финансирование американо-российского инвестиционного фонда осуществлялось Конгрессом США, он работал с 1995 года и был ликвидирован в 2008 году. Хранящиеся на его счетах средства с того момента были фактически заморожены.

В Евросоюзе накануне заявили, что обладают полномочиями временно задействовать не менее 33,8 миллиарда евро активов ЦБ РФ на нужды Украины. Юридическая служба уведомила, что такой план осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены определенные условия. Однако при этом в ЕС опасаются прецедента, который будет создан после претворения плана в жизнь.