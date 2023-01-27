Bloomberg: Евросоюз уведомили о наличии законных оснований для использования активов ЦБ РФ
Юридическая служба Совета Европейского союза сообщила, что блок имеет полномочия временно задействовать около 33,8 миллиардов евро активов Центробанка РФ, чтобы помочь оплатить восстановление Украины. Об этом в четверг, 26 января, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Юридическая служба уведомила, что данный план осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены некоторые условия. Они включают определение даты окончания срока использования, фокус на ликвидных активах и ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены РФ в определенный момент.
В то же время чиновники Евросоюза и некоторые страны обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов ЦБ России, отметили источники агентства. Исполнительная власть ЕС также настороженно относится к законности обоснованности использования замороженных активов и общей сложности этой работы. Она считает, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с Группой семи.
30 ноября Европейская комиссия (ЕК) предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Западные страны с начала спецоперации заблокировали около 300 миллиардов евро резервов ЦБ и 19 миллиардов частных средств. Их планируют направить на поддержку Украины. ЕК повысила оценку ущерба страны от СВО с 380 до 600 миллиардов евро.