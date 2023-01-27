Bloomberg: Евросоюз уведомили о наличии законных оснований для использования активов ЦБ РФ

Фото: Вечерняя Москва

Юридическая служба Совета Европейского союза сообщила, что блок имеет полномочия временно задействовать около 33,8 миллиардов евро активов Центробанка РФ, чтобы помочь оплатить восстановление Украины. Об этом в четверг, 26 января, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Юридическая служба уведомила, что данный план осуществим при условии, что активы не будут экспроприированы и будут выполнены некоторые условия. Они включают определение даты окончания срока использования, фокус на ликвидных активах и ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены РФ в определенный момент.

В то же время чиновники Евросоюза и некоторые страны обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, особенно в отношении использования замороженных активов ЦБ России, отметили источники агентства. Исполнительная власть ЕС также настороженно относится к законности обоснованности использования замороженных активов и общей сложности этой работы. Она считает, что любой план должен быть реализован в сотрудничестве с Группой семи.

30 ноября Европейская комиссия (ЕК) предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Западные страны с начала спецоперации заблокировали около 300 миллиардов евро резервов ЦБ и 19 миллиардов частных средств. Их планируют направить на поддержку Украины. ЕК повысила оценку ущерба страны от СВО с 380 до 600 миллиардов евро.