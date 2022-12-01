Урсула, держи карман шире: глава Еврокомиссии хочет присвоить наши замороженные деньги

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на саммите стран Западных Балкан / Фото: CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

30 ноября Европейская комиссия (ЕК) предложила создать специальную структуру для управления замороженными российскими активами, говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Западные страны с начала российской спецоперации заблокировали порядка 300 миллиардов евро резервов Центробанка и 19 миллиардов частных средств. Их планируют направить на поддержку Украины. ЕК повысила оценку ущерба страны от СВО с 380 до 600 миллиардов евро.

— Когда санкции будут сняты, эти средства могут быть использованы для того, чтобы Россия компенсировала причиненный Украине ущерб. Мы работаем над международным соглашением, чтобы сделать это возможным. Вместе мы сможем найти законные способы для того, чтобы сделать это, — сообщила фон дер Ляйен.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов уверен:

— Такими решениями Запад подрывает институт частной собственности. Другие страны и представляющие их бизнесмены будут вынуждены переводить свои деньги из европейских банков в более надежные финансовые институты. Ведь сейчас у многих стран неразрешенные споры с соседями. Передача наших резервов Украине обернется для Европы длительными судебными тяжбами.

Финансовый аналитик Артем Извольский добавляет:

— Весной ЦБ России в ответ на заморозку наших активов заблокировал на территории России средства иностранных инвесторов на сумму около 500 млрд долларов. Заморожены и облигации на общую сумму в 312 млрд. Если они украдут наши деньги, мы конфискуем их средства.

ЦИФРА

600 миллиардов евро — в такую сумму сегодня Еврокомиссия оценивает ущерб, который Россия нанесла Украине.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Куликова, экономист:

— В мире не было прецедентов, чтобы замороженные активы передавали третьей стране. Тем более такие суммы. Россия, я думаю, имеет все основания, чтобы обратиться в международный суд. Хотя выиграть дело, разумеется, будет крайне непросто. Ведь суды, как и деньги, тоже на Западе.