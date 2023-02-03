Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В СПЧ предложили сделать утечку данных основанием для замены паспорта

Никита Худяков
Общество
В СПЧ предложили сделать утечку данных основанием для замены паспорта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Совет по правам человека при президенте России в ближайшее время направит для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень оснований для замены общегражданского паспорта. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

— В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки или хищения персональных данных, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, предложение СПЧ будет в ближайшее время направлено для обсуждения в ответственные государственные органы. Кабанов отметил, что граждане должны получить право на замену паспорта для предотвращения риска мошенничества.

До этого сообщалось о прекращении приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем. Если заявление было уже подано, то человеку необходимо дождаться ответа и действовать далее по инструкции.

СПЧ Паспорт Персональные данные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте