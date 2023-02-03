В СПЧ предложили сделать утечку данных основанием для замены паспорта

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Совет по правам человека при президенте России в ближайшее время направит для обсуждения предложение о включении утечки персональных данных в перечень оснований для замены общегражданского паспорта. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил член СПЧ Кирилл Кабанов.

— В рамках защиты интересов и прав граждан необходимо изменить состав оснований для замены общегражданского паспорта, дополнив его попаданием паспортных данных гражданина в свободный доступ в результате утечки или хищения персональных данных, — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, предложение СПЧ будет в ближайшее время направлено для обсуждения в ответственные государственные органы. Кабанов отметил, что граждане должны получить право на замену паспорта для предотвращения риска мошенничества.

До этого сообщалось о прекращении приема заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем. Если заявление было уже подано, то человеку необходимо дождаться ответа и действовать далее по инструкции.