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Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановили в России

Лейла Алиева
Общество
Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца приостановили в России
Фото: Pexels

Со 2 февраля в России временно остановили прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем. Об этом сообщает портал «Госуслуги».

— Подача заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов нового образца приостановлена, — говорится в сообщении.

При этом если заявление уже подано, то необходимо дождаться ответа и действовать далее по инструкции от портала. В случае подачи заявления иным способом, то нужно обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта.

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 декабря, подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии. В частности, закон предусматривает введение запрета на принуждение к сдаче биометрии и хранению геномной информации. Помимо этого, ограничивается перечень собираемой биометрии: только лицо и голос.

До этого Совет ЕС принял решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы в новых регионах России, а также в Абхазии и Южной Осетии. Использование данных документов не будет признаваться легальным при получении шенгенских виз.

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