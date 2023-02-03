«Запад не добрый доктор Айболит»: Медведев предрек Украине судьбу колонии

Фото: Администрация президента РФ

Если украинское правительство продолжит просить поддержку, то ее экономику будет ждать окончательных крах, что превратит страну в колонию стран Запада. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в пятницу, 3 января.

— Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле. Он зловещий врач-убийца. Поэтому Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории, — сказал он.

По словам Медведева, «восстановление» экономики Украины будет проходить поэтапно. Сперва ее ждет «ампутация» промышленности и аграрного сектора, после чего произойдет паралич всей отрасли. В завершении оставшуюся часть страны ожидает органическая гибель, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

До этого Дмитрий Медведв заявил, что правительство Украины просит Запад о все больших поставках вооружений, хотя скоро у страны не будет доступа ни к морю, ни к небу. При таком исходе местным властям придется «сидеть в лодке прямо посреди Днепра».