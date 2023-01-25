Медведев предупредил Украину о рисках остаться без выхода к морю

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Правительство Украины просит Запад о все больших поставках вооружений, хотя скоро у страны не будет доступа ни к морю, ни к небу. Об этом в среду, 25 января, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

— Говорят, что аппетит приходит во время еды. Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода бесконечно. Постоянно хочется жрать! — сказал политик.

Медведев заметил, что Киев просит у союзников отправить самолеты, хотя взлетных полос у правительства почти нет, а небо над страной заблокировано Россией. Также он высмеял желание украинских властей получить подводные лодки.

По мнению политика, скоро Украина вообще останется без доступа к морю. При таком исходе местным властям придется «сидеть в лодке прямо посреди Днепра», написал Медведев в Telegram-канале.

25 января стало известно, что Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, страна разрешит партнерам отправлять ВСУ Leopard 2 из своих запасов.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину — это внутринатовская конкурентная борьба.