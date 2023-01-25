Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев предупредил Украину о рисках остаться без выхода к морю

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Медведев предупредил Украину о рисках остаться без выхода к морю
Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство Украины просит Запад о все больших поставках вооружений, хотя скоро у страны не будет доступа ни к морю, ни к небу. Об этом в среду, 25 января, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

— Говорят, что аппетит приходит во время еды. Для тех, кто страдает расстройством пищевого поведения в форме булимии или компульсивного переедания, чувство голода бесконечно. Постоянно хочется жрать! — сказал политик.

Медведев заметил, что Киев просит у союзников отправить самолеты, хотя взлетных полос у правительства почти нет, а небо над страной заблокировано Россией. Также он высмеял желание украинских властей получить подводные лодки.

По мнению политика, скоро Украина вообще останется без доступа к морю. При таком исходе местным властям придется «сидеть в лодке прямо посреди Днепра», написал Медведев в Telegram-канале.

25 января стало известно, что Германия отправит Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, страна разрешит партнерам отправлять ВСУ Leopard 2 из своих запасов.

Военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин заявил «Вечерней Москве», что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину — это внутринатовская конкурентная борьба.

Украина Дмитрий Медведев Оружие Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте