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АТОР: Размещение в горнолыжном кластере Сочи на февральские праздники подорожает на 30 процентов

Никита Худяков
Общество
АТОР: Размещение в горнолыжном кластере Сочи на февральские праздники подорожает на 30 процентов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Российские туристы активно бронируют путевки в горнолыжный кластер Сочи на февральские праздники. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В последние дни января в горах Сочи прошел долгожданный снег. Несмотря на это, толщина снежного покрова не превышает 10 сантиметров. Большинство отдыхающих это не пугает: спрос на горнолыжные курорты есть.

— Спрос остается на уровне прошлого года. Сейчас активно бронируют заезды на февральские и мартовские праздники. Прогнозируем дальнейший рост продаж в Красной Поляне на длинные выходные в феврале, — рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

По словам директора по продажам курорта Красная Поляна Анастасии Молочковой, значительно увеличилось количество бронирований «в последнюю минуту», так как туристы ждут хорошего снега и открытия всех трасс.

До этого сообщалось, что зимние курорты во французской части Альп переживают не лучшие времена. Во время празднования Рождества они приостанавливали свою работу из-за отсутствия снега, однако теперь вообще могут закрыться на неопределенный срок.

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