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Многодетная семья из Уфы, глава которой зарезал двоих сыновей, считалась благополучной

Степан Жирнов
Происшествия
Многодетная семья из Уфы, глава которой зарезал двоих сыновей, считалась благополучной
Фото: shutterstock

Семья жителя Уфы, который зарезал двоих сыновей и покончил жизнь самоубийством, считалась благополучной. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

По неподтвержденным данным, соседи положительно отзывались о семье. По их словам, раньше мужчина провожал детей в школу и забирал после.

Как сообщил Telegram-канал Mash Batash, в дом семья переехала недавно. Они не ссорились между собой и с соседями. Пара с детьми любила активный отдых и летом выбиралась на природу. Последние несколько дней мужчина был в отпуске.

Ранее стало известно, что ранним утром в пятницу, 3 февраля, отец семейства поссорился с женой и детьми, после чего напал на них. Злоумышленник несколько раз ударил ножом обоих сыновей, отчего те скончались на месте. Жена с дочерью успели сбежать. После совершения преступления отец семейства свел счеты с жизнью.

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