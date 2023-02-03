«Она публично извинилась»: Долина прокомментировала примирение с Карнавал

Фото: Вечерняя Москва

Певица Лариса Долина рассказала о своем примирении с молодой исполнительницей Валей Карнавал. Об этом она написала в своих социальных сетях.

— Вместо обиженного подростка, который объявил, что учиться необязательно, передо мной появилась очень симпатичная улыбающаяся девушка... Валя публично извинилась передо мной, что было неожиданно и приятно, — написала народная артистка.

Долина принимала участие в новом шоу «Неформат» на Первом канале, где одной из ведущих является Карнавал. Девушка подарила народной артистке именной букет с оливковыми ветвями, символизирующими дружбу. Прямо на сцене обе певицы обнялись и помирились.

Весной 2021 года Долина раскритиковала девушку в одной из программ, указав, что она в своей песне «ни в одну ноту не попала». Певица несколько раз хотела покинуть студию, подчеркнув, что разговор с Валей показался «неинтересным и неприятным». Многие коллеги тогда поддержали народную артистку.

Конфликт с Карнавал не единственный за последние годы у Долиной. Осенью 2022 года народная артистка и певица Мия Бойко поругались во время одного из музыкальных телепроектов.