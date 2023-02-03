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Прохожий помог инвалиду на костылях на остановке в Москве, а потом ограбил его. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Прохожий помог инвалиду на костылях на остановке в Москве, а потом ограбил его. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

В центре столицы мужчина ограбил инвалида, которому стало плохо. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 3 февраля.

По его словам, 34-летнему жителю Подмосковья, который передвигается на костылях, стало плохо на улице Земляной Вал. Мужчина вызвал скорую и попытался добраться до автобусной остановки, чтобы дождаться врачей.

Помочь мужчине вызвался прохожий. Он подхватил сумку мужчины и помог донести ее до скамейки. Однако в тот момент, когда к остановке приехала карета скорой помощи, помощник внезапно бросился бежать, забрав с собой сумку пострадавшего.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Москве

После того как потерпевшему оказали медицинскую помощь, он обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Вскоре злоумышленника задержали недалеко от места нападения на улице Земляной Вал. Фигуранта заключили под стражу.

Другое преступление произошло в центре столицы. Группа злоумышленников напала на пару прохожих, избила их и ограбила.

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