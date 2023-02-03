Как оформить самозанятость онлайн в 2023 году

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В приложении «Мой налог» и личном кабинете для самозанятых стала доступна авторизация по учетной записи на портале госуслуг. Благодаря этому предприниматели смогут войти в профиль при помощи подтвержденной учетной записи или быстро зарегистрироваться. Что нужно для оформления самозанятости онлайн в 2023 году и какие льготы это дает — в материале «Вечерней Москвы».

Где можно зарегистрироваться:

— в мобильном приложении «Мой налог»;

— в личном кабинете самозанятых на сайте ФНС.

Как пройти регистрацию:

— ввести ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика;

— указать номер телефона и паспорт в приложении «Мой налог»;

— войти с помощью учетной записи «Госуслуг» (ЕСИА).

Какие льготы дает самозанятость

Деятельность самозанятых облагается налоговым режимом «налог на профессиональный доход». При оплате услуг физическими лицами размер налога на доход составит четыре процента, для юридических — шесть процентов.

Как применить льготный режим

Льготный режим могут применить индивидуальные предприниматели и физические лица, не обладающие налогом на профессиональный доход. Для этого им надо:

— самостоятельно оказывать услуги или продавать товары собственного производства;

— вести деятельность на территории Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан;

— не иметь наемных сотрудников с трудовыми договорами;

— не заниматься перепродажей чужих товаров;

— сумма доходов не должна превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Как сняться с учета в качестве налогоплательщика

В личном кабинете самозанятого:

— зайти в раздел «Настройки»;

— нажать кнопку «Снять с учета».

В мобильном приложении «Мой налог»:

— зайти в раздел «Настройки»;

— нажать кнопку «Сняться с учета НПД».