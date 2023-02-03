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Собака-долгожитель Боби попала в Книгу рекордов Гиннесса

Александр Афонин
В мире
Собака-долгожитель Боби попала в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Пес по кличке Боби из Португалии, которому в мае исполняется 31 год, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака. Об этом сообщается на официальном сайте справочника.

— Боби (дата рождения — 11 мая 1992 года) — не просто самая старая собака из ныне живущих. Это самая старая собака на свете. По состоянию на 1 февраля 2023 года Боби исполнилось 30 лет и 266 дней, — говорится в сообщении.

Дата рождения пса была подтверждена с помощью правительственной базы питомцев SIAC. Боби принадлежит породе Рафейру ду Алентежу, а их средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

Как отметил хозяин собаки, причиной долголетия Боби мог стать спокойный образ жизни вдалеке от города. Всю свою жизнь пес прожил в деревне, расположенной в округе Лейрия на западе Португалии. Также хозяева поддерживают для него особую диету.

В ноябре прошлого года Книга рекордов Гиннесса официально признала 26-летнюю кошку по кличке Флосси из Великобритании старейшей из ныне живущих во всем мире. История животного начинается с 1995 года, когда животное на улице подобрал сотрудник одной из больниц графства Мерсисайд.

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