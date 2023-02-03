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«Ощущаю одиночество»: Борисова рассказала, как долго у нее не было мужчины

Никита Худяков
Общество
«Ощущаю одиночество»: Борисова рассказала, как долго у нее не было мужчины
Фото: Youtube / Super

Актриса и телеведущая Дана Борисова призналась, что уже много лет чувствует себя одинокой. Об этом она рассказала подписчикам в своих социальных сетях.

— Я привыкла без отношений, но иногда смутно ощущаю одиночество. Я не в отношениях с 2017 года. Согласна, это долговато, — написала Борисова.

Несколько лет назад телеведущая рассказывала, что счастлива без серьезных отношений. При этом она поделилась некоторыми трудностями, с которыми сталкивалась в прошлом. Борисова постоянно притягивала незрелых мужчин, поэтому ей было трудно выстраивать с ними отношения.

Кроме того, телеведущая уже на протяжении нескольких лет конфликтует с бывшим мужем, бизнесменом Максимом Аксеновым. По ее словам, мужчина не спешит возобновлять общение с их общей дочерью Полиной. Борисова отметила, что девочка мечтает увидеть отца, однако он держится в стороне от ребенка и не желает с ним встретиться.

Актриса заявила, что экс-супруг исчез сразу после того, как она добилась удовлетворения своего иска об алиментах в ходе судебных разбирательств.

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