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Дана Борисова заявила о пропаже бывшего мужа после решения суда о выплате алиментов

Евгений Жуков
Общество
Дана Борисова заявила о пропаже бывшего мужа после решения суда о выплате алиментов
Фото: YouTube/Super

Телеведущая Дана Борисова рассказала о пропаже бывшего мужа. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

По словам знаменитости, экс-супруг исчез сразу после того, как она добилась удовлетворения своего иска об алиментах в ходе судебных разбирательств. Ведущая одна занимается воспитанием пятнадцатилетней дочери Полины, в то время как отец девушки Максим Аксенов с семьей практически не общается.

В связи с тем, что Аксенов никак финансово не поддерживал свою дочь, Борисова обратилась в суд.

— Это была ситуация, когда юрист попросил фиксированную сумму, которая зависит от реальных трат на ребенка. То есть собираются чеки, все делится пополам. Половину платит отец, половину — мать, — цитирует слова телеведущей «Московский комсомолец».

Она также уточнила, что Аксенов должен выплачивать знаменитости по 70 тысяч рублей на ежемесячной основе.

До этого Дана Борисова дала откровенное интервью одному из каналов на YouTube, где раскрыла истинную причину своего долгого одиночества. Знаменитость подчеркнула, что на данный момент не нуждается в создании семьи.

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