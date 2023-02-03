Житель Самары не хотел ехать в психбольницу и пробил голову участковому

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В Самаре местный житель отказался отправляться в психиатрическую лечебницу и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

За 61-летним мужчиной в квартиру жилого дома на улице Александра Матросова прибыли медицинские работники. Жилец дома отказался от госпитализации и оказал активное сопротивление. В момент проявления агрессии самарец схватил доску и ударил ей участкового по голове.

Пострадавшему сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь. По данному факту проводится проверка, сообщил РЕН ТВ.

Еще одно нападение на полицейского произошло на северо-востоке столицы. В торговом центре «Фортуна» пьяный дебошир сперва избил сотрудника ресторана, а потом оказал активное сопротивление при задержании. Мужчину схватили и возбудили в его отношении уголовное дело. Бабушкинский районный суд отправил злоумышленника в СИЗО.