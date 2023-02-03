Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Житель Самары не хотел ехать в психбольницу и пробил голову участковому

Степан Жирнов
Происшествия
Житель Самары не хотел ехать в психбольницу и пробил голову участковому
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Самаре местный житель отказался отправляться в психиатрическую лечебницу и оказал сопротивление сотрудникам полиции. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

За 61-летним мужчиной в квартиру жилого дома на улице Александра Матросова прибыли медицинские работники. Жилец дома отказался от госпитализации и оказал активное сопротивление. В момент проявления агрессии самарец схватил доску и ударил ей участкового по голове.

Пострадавшему сотруднику полиции потребовалась медицинская помощь. По данному факту проводится проверка, сообщил РЕН ТВ.

Еще одно нападение на полицейского произошло на северо-востоке столицы. В торговом центре «Фортуна» пьяный дебошир сперва избил сотрудника ресторана, а потом оказал активное сопротивление при задержании. Мужчину схватили и возбудили в его отношении уголовное дело. Бабушкинский районный суд отправил злоумышленника в СИЗО.

Проверки Самара Полиция Пострадавшие Скорая помощь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подвиг — дело священное

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Кометы и звезды большого экрана: как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Иван Кудря
Иван Кудря

Наших атлетов просят вернуться: в МОК задумались о послаблениях для россиян

Никита Миронов
Никита Миронов

Искусство боевого вранья: как в США рассказывают об очередном чудо-оружии

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фрики наступают во всех областях: трансгендеры решили покорить лед

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Все мнения
О проекте