Владислав Овчинский: В «Московской технической школе» открыта запись на курс «Искусственный интеллект»

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московская техническая школа (МТШ) совместно со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) запускает курсы по искусственному интеллекту в промышленности. Об этом в пятницу, 3 февраля сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— В этом году запускается новая программа подготовки инженеров — «Искусственный интеллект в промышленности». Технологии в этом направлении не стоят на месте, и, чтобы передать столичным инженерам самые актуальные знания и практики, в проект был приглашен новый партнер — Сколковский институт науки и технологий. Он разработал шесть программ, включая моделирование последовательных данных и машинное обучение, — сообщил Владислав Овчинский.

Несколько курсов будут посвящены моделированию последовательных событий и подойдут как начинающим специалистам, так и опытным сотрудникам. Инженеры научатся составлять программы на языке Python, работать с базовыми алгоритмами машинного обучения, строить модели нейронных сетей для прогнозирования и т.д.

Еще две программы будут направлены на разработку и популяризацию использования отечественных решений на базе прикладного искусственного интеллекта. Курс позволит усилить профессиональные компетенции в сфере ESG благодаря технологиям анализа больших данных.

— Внедрение технологий искусственного интеллекта — одна из задач, стоящая перед промышленными предприятиями разных отраслей. В связи с этим актуальной задачей становится вопрос знакомства действующих менеджеров компаний с ключевыми техническими вопросами при использовании ИИ в бизнес-проектах, — отметил руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Сколтеха Евгений Бурнаев.

Пройти обучение сотрудники московских предприятий могут оформив заявку на сайте moscowtechschool.ru или на Инвестиционном портале Москвы. Город субсидирует компаниям до 95 процентов потраченных средств.