Минфин России планирует продать валюту на 160 миллиардов рублей с 7 февраля по 6 марта

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Министерство финансов России намерено в период с 7 февраля по 6 марта текущего года направить более 160 миллиардов рублей для продажи иностранной валюты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 3 февраля.

— Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 160,2 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2023 года по 6 марта 2023 года. Соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 8,9 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

По информации министерства, по итогам января нефтегазовые доходы оказались на 52,1 миллиарда рублей меньше, чем прогнозировалось ранее. Исходя из январских результатов Минфин ожидает, что в феврале отклонение от прогноза составит 108 миллиардов рублей, отмечается на сайте ведомства.

Кандидат экономических наук Александр Разуваев рассказал «ВМ», что если доллар США продолжит терять доверие мировых центральных банков, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги. По его словам, американская валюта более не рассматривается в качестве «оружия в экономическом противостоянии».