Конец эпохи: экономист Разуваев предрек исчезновение доллара и евро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Если американская валюта продолжит терять доверие мировых Центральных банков из-за агрессивной внешнеэкономической политики США и большого объема госдолга, то Вашингтону придется отказаться от этой валюты и перейти на новые деньги. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев.

О том, что американскую валюту вытесняют из госрезервов из-за агрессивной внешнеэкономической политики и огромного внешнего долга Штатов, стало известно накануне. Эксперты полагают, что «противостояние США и РФ на Украине» приведет к потере долларом статуса мировой валюты. Отмечается, что в долгосрочной перспективе вполне возможно создание наднациональной денежной единицы.

По словам собеседника «ВМ», эксперты и аналитики фиксируют снижение доверия к доллару. И эта валюта более не рассматривается в качестве «оружия в экономическом противостоянии».

— Единственной альтернативой доллару может стать золото в слитках, но из-за того что золото неликвидно, в нем свои сбережение хранит минимальное количество людей, — пояснил эксперт.

Разуваев подчеркнул, что у Штатов есть шанс вырулить из ситуации, но это довольно длительный процесс.

— Предположим, США смогут произвести реструктуризацию и заменить доллар на иную валюту, которая распространится в Мексике и Канаде, тогда им удастся вырулить из ситуации, — предположил Разуваев. — Но это очень длительный процесс, и, скорее всего, мы будем наблюдать за дальнейшим падением заокеанской денежной единицы, поскольку нет необходимости держать свои сбережения в долларе при плавающем курсе. К тому же развивающиеся рынки активно переходят на расчеты в национальных валютах. Это означает, что финансово-экономический рынок более никогда не будет прежним.

Подобная незавидная участь ожидает в том числе и евро, ведь эта валюта привязана к экономической ситуации внутри ЕС. При условии, что из-за внутреннего кризиса Евросоюз развалится и страны, входящие в его состав, станут переходить на свои деньги, уточнил аналитик.

Прояснится ситуация с долларом и евро в ближайший год, добавил специалист.