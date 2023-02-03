Аферисты обокрали москвичку, обвинив ее в спонсировании ВСУ

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Телефонные аферисты обманули москвичку, обвинив ее в спонсировании армии Украины. Об этом стало известно в пятницу, 3 февраля.

По предварительным данным, 41-летней пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что с банковского счета женщины были списаны 100 тысяч рублей, которые пошли на финансирование украинской армии. Мошенник пригрозил, что если женщина не будет сотрудничать, то ее ждут проблемы с законом.

Поверив, пострадавшая выполнила все требования аферистов: сняла деньги со счета и перевела их по указанным реквизитам. Позже женщина догадалась, что ее обманули, и заявила в полицию, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По похожей схеме действовали аферисты, обманувшие фигуристку Евгению Тарасову. Спортсменку обвинили в финансировании терроризма.