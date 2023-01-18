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Появились подробности аферы, от которой пострадала фигуристка Тарасова

Степан Жирнов
Происшествия
Появились подробности аферы, от которой пострадала фигуристка Тарасова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мошенники обвинили фигуристку Евгению Тарасову в финансировании террористов. Об этом стало известно в среду, 18 января.

По неподтвержденным данным, злоумышленники позвонили спортсменке и сообщили, что на нее по доверенности оформили кредит, они также сказали, что средства пошли на спонсирование терактов, в которых погибли дети.

В этот момент Тарасова готовилась к тренировке. Она попробовала оправдаться, но в ответ на это аферист пригрозил фигуристке статьей Уголовного кодекса. Злоумышленник сказал, что для того, чтобы избежать ответственности, надо снять деньги и перевести их на специальный счет.

Девушка отпросилась с тренировки и поехала выполнять требования. Преступник сообщил, что все узнавшие об инциденте также станут фигурантами уголовного дела, потому Тарасова никому не рассказала о случившемся.

Спортсменка сняла со счета все накопления и отправила их двумя переводами на реквизиты злоумышленников. Когда она вернулась в спортивный комплекс и рассказала обо всем партнеру, то поняла, что стала жертвой мошенников, сообщает «МК».

Похожая история произошла со столичной пенсионеркой, которая, поверив мошенникам, лишилась квартиры и крупной суммы денег. Подробнее об этой истории — в материале «ВМ».

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