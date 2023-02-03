Группа из 16 сутенеров предстанет перед судом в Москве

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В Москве суд рассмотрит уголовное дело в отношении банды сутенеров: 12 женщин и четыре мужчины в возрасте от 32 до 60 лет обвиняются в организации занятия проституцией. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 3 февраля.

По ее словам, группа злоумышленников осуществляла свою преступную деятельность с марта 2020 года по апрель 2022-го. За это время одна из обвиняемых организовала шесть притонов по занятию проституцией. Чтобы контролировать свою сетку, она создала преступную группировку, в которую вовлекла не менее 15 человек.

Преступники собирали заказы через кол-центры, через них же направляли клиентов в нужные заведения. Уже на местах их знакомили с моделями и собирали деньги за услуги и распределяли зарплаты между сотрудницами.

В каждом заведении работали от 10 до 15 сотрудниц, а цены на их услуги начинались с 2,5 тысячи в час. Заведения пользовались спросом и приносили значительную прибыль.

Преступную деятельность организации пресекли в апреле 2022 года. 16 подозреваемых были задержаны, в их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией». Обвиняемые полностью признали вину.

Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд столицы для рассмотрения по существу.

Другое похожее преступление произошло на юго-востоке столицы. Безработная мать три года зарабатывала на жизнь тем, что продавала интимные услуги собственной несовершеннолетней дочери.