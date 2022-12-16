Женщина заставляла свою дочь-подростка заниматься проституцией в Москве

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Безработная жительница Подмосковья три года зарабатывала тем, что заставляла свою несовершеннолетнюю дочь заниматься проституцией. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 16 декабря.
По словам собеседника «ВМ», с заявлением в полицию обратилась дочь злоумышленницы. Она рассказала, что с 2019 года, когда ей было всего 14 лет, мать заставляла ее заниматься проституцией и искала ей клиентов.
Вскоре мать девочки, сняла подростку квартиру в столице на улице Усиевича, где также заставляла «работать на нее». Всю прибыль женщина оставляла себе.
В декабре этого года подозреваемую задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего».
По той же статье Уголовного кодекса обвинили мужчину, которого полиция задержала на 1-м Грайвороновском проезде. Злоумышленник организовал притон для оказания интимных услуг. На незаконном предприятии трудились семь женщин, в отношении которых были возбуждены административные протоколы.