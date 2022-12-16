Женщина заставляла свою дочь-подростка заниматься проституцией в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Усиевича Карта всех событий

Безработная жительница Подмосковья три года зарабатывала тем, что заставляла свою несовершеннолетнюю дочь заниматься проституцией. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в пятницу, 16 декабря.

По словам собеседника «ВМ», с заявлением в полицию обратилась дочь злоумышленницы. Она рассказала, что с 2019 года, когда ей было всего 14 лет, мать заставляла ее заниматься проституцией и искала ей клиентов.

Вскоре мать девочки, сняла подростку квартиру в столице на улице Усиевича, где также заставляла «работать на нее». Всю прибыль женщина оставляла себе.

В декабре этого года подозреваемую задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по статьям «Организация занятия проституцией» и «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего».

По той же статье Уголовного кодекса обвинили мужчину, которого полиция задержала на 1-м Грайвороновском проезде. Злоумышленник организовал притон для оказания интимных услуг. На незаконном предприятии трудились семь женщин, в отношении которых были возбуждены административные протоколы.