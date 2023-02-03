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Приметы и советы

Филолог Славкин заявил, что попытки запретить мат в России не будут иметь успеха

Никита Худяков
Общество
Филолог Славкин заявил, что попытки запретить мат в России не будут иметь успеха
Фото: Pexels

С оформлением закона об официальном запрете использования мата в России возникли бы трудности. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил завкафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин.

— Надо отметить, что попытки запретить законодательным образом — они успеха иметь не будут. Потому что если Госдума издаст закон о запрете использования нецензурной лексики, то, по идее, по логике законодателя, нужно в тексте этого закона перечислить все слова и их производные, которые недопустимы в употреблении, — цитирует Славкина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, нужно бороться с нецензурной лексикой в публичном пространстве. Он отметил, что в литературе допустимы эти слова только в том случае, если они служат некому художественному замыслу.

До этого руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг пояснил, почему люди используют нецензурную лексику. Эксперт отметил, что в современном обществе люди перестали стесняться мата и бороться с ним, а, наоборот, даже чаще выражаются для усиления эффекта.

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