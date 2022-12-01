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Психолог Ланг пояснил, почему люди используют нецензурную лексику

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог Ланг пояснил, почему люди используют нецензурную лексику
Фото: pixabay.com

Когда человека переполняют эмоции, и он не может с ними справиться, то в ход идет словесное оружие. Об этом рассказал психолог, основатель и руководитель психологического центра в Москве Сергей Ланг.

Эксперт отметил, что в современном обществе люди перестали стесняться мата и бороться с ним, а, наоборот, даже чаще выражаются для усиления эффекта.

— Чтобы бороться с ним нужно не запрещать мат, а лучше почистить информационный поток: кино, музыка и т.д. – чтобы нигде этого не звучало, потому что чем чаще люди слышат эти слова, тем чаще их используют в повседневной жизни, — пояснил психолог в комментарии «Радио 1».

Психолог подчеркнул, что люди используют нецензурную лексику в стрессовых ситуациях. Замечено, что уже после пары консультаций с психологом человек реже использует обсценную лексику.

Ранее кардиолог Сергей Васильев сообщил, что нецензурная брань способна укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы. Сообщается, что во время использования табуированной лексики уровень кортизола у людей снижается, передает ФАН.

Нецензурную лексику все чаще можно встретить среди учеников младших классов. Родители и учителя начали бить тревогу по данному поводу. По мнению психологов, за таким поведением подрастающего поколения прячутся глубокие и серьезные проблемы.

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