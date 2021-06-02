Психолог объяснила, как отучить детей от употребления мата

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Нецензурную лексику все чаще можно встретить среди учеников младших классов. Родители и учителя начали бить тревогу по данному поводу. По мнению психологов, за таким поведением подрастающего поколения прячутся глубокие и серьезные проблемы.

Как объяснила клинический психолог, педагог Елена Левковицкая, мат является одной из самых распространенных форм русского разговорного языка, отличающейся своей бедностью и примитивностью. На сегодняшний день нецензурную лексику используют во всех слоях общества, поэтому бранные слова буквально «прилипают» к детской речи.

— Малыши активно пополняют свой словарный запас до трех лет. Они стараются повторить буквально все, что слышат. Особенно это касается эмоционально окрашенных слов, а мат взрослые умеют подать экспрессивно, — пояснила психолог.

Уже к пяти годам дети умеют различать плохое и хорошее. Матерные слова они используют в зависимости от того, как взрослый реагирует на это. Младшеклассники используют мат в качестве протеста и отстаивания своей так называемой взрослости. В свою очередь подростки бранятся, чтобы самоутвердиться. Обычно уже после 14 лет интерес к нецензурным выражениям становится меньше, утверждает эксперт.

По мнению психологов, чтобы заставить ребенка забыть нецензурную лексику, взрослым ни в коем случае нельзя применять методы физического наказания. То есть нельзя бить ребенка по губам за плохие слова. Однако и на самотек все пускать тоже не нужно. Как подчеркнула Левковицкая, если родители устроят сыну или дочке публичную порку за данную провинность или поделятся этим с окружающими, то они ничего хорошего не добьются. Важно понимать, что ребенок имеет право ошибаться, а папа и мама должны помочь ему исправиться, отмечает «Москва 24».

— Юного члена семьи не нужно унижать, оскорблять, высмеивать публично, потому что стыд препятствует осознанию и раскаянию. Только уединенная беседа с близким человеком способна пробудить понимание и внести ясность в происходящее, — разъяснила Левковицкая.

Она рекомендовала родителям объяснить ребенку, что им известно о факте употребления бранных выражений, поэтому они хотят узнать, что подвигло его на это. В данном случае особенно важны причины произошедшего. Это поможет объяснить малышу последствия действий, особенно когда они направлены на других людей.

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