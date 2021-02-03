Филолог рассказал, почему борьба с матом бессмысленна

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Филолог, кандидат филологических наук Григорий Мхитарьян в честь Всемирного дня борьбы с ненормативной лексикой, который ежегодно отмечается 3 февраля, рассказал, почему бранные слова прочно укрепились в жизни человека. Об этом сообщает Nation News.

— Ненормативную лексику надо воспринимать в некоем общекультурном ключе. Раньше выражаться непристойно было стыдно, а сейчас мы живем в таком мире, когда это чувство отрицается, — отметил Григорий Мхитарьян.

По его мнению, современное общество не держит эту условную планку культуры. Например, раньше считалось, что не брезгуют выражаться матом представители низших слоев населения, а теперь этим не брезгует никто.

— К культуре и языку больше нет трепетного отношения, — добавил филолог.

При этом он добавил, что людей можно понять: словарный запас, которым пользуется человек, становится меньше. В настоящее время находится мало людей, которые могут описать что-либо без использования подобных эмоционально окрашенных слов. Чтобы бороться с матерными словами, нужно не искоренять их из речи, а искать причину их частого употребления.

— Нужно повышать уровень общего культурного фона. «Борьба» с сигаретами ни к чему не приводит — люди как курили, так и продолжают это делать. Запретить материться тоже нельзя, а вот сделать это неприемлемым — можно, — подчеркнул эксперт.

Он также сравнил лексику, которую использовали на телевидении советских времен, и ту, что сегодня звучит с экранов.

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