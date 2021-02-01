Социальные сети в России обязали удалять публикации с матом

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Социальные сети в России больше не должны допускать распространения публикаций с нецензурной бранью. Блокировать такие публикации необходимо в течение суток.

Так, в силу вступили поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно закону, соцсети теперь должны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент.

К запрещенным относятся публикации, которые содержат данные о государственной тайне, оправдание терроризма, материалы экстремистского характера, а также материалы, пропагандирующие порнографию и насилие.

Кроме того, к недопустимому относится контент, содержащий сведения об изготовлении наркотиков, о способах совершения самоубийства и дистанционной продаже алкоголя.

За невыполнение требований Роскомнадзора соцсеть может получить штраф на сумму от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей.

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