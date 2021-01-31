Психолог объяснил, как бороться с зависимостью от соцсетей

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Для того чтобы побороть зависимость от социальных сетей, человек должен признать наличие проблемы. Клинический психолог, писатель Михаил Хорс рассказал, каким образом можно справиться с интернет-зависимостью.

По словам психолога, желание человека отвлекаться на телефон от других дел, чувство неуверенности и регулярная проверка мессенджеров могут свидетельствовать о проблеме. Четким признаком зависимости является именно некомфортное состояние, которое человек испытывает без необходимого объекта или действия.

По его словам, человек должен уйти от установки «я хочу туда заглянуть» к позиции «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». С такой формулировкой справиться проще, объясняет Хорс.

Он также отметил, что на телефон можно установить приложения, которые показывают, сколько времени проводит человек в различных социальных сетях или программах.

— Когда мы видим каждый день, сколько времени мы в той или иной Сети проводим, вот тогда мы уже с большей эффективностью можем с этим бороться, — пояснил специалист.

Кроме того, Хорс порекомендовал разделить на две части лист бумаги. Слева человек должен написать то, что он не хочет, а справа то, что хочет.

— И, соответственно, «чего я не хочу» — это весь ущерб, который приносит сидение в соцсетях. Если слева написано «потеря времени», то справа — «время для спорта, время для развития, для чтения, для работы, взаимоотношений», — объяснил психолог.

Затем нужно левую часть оторвать и выбросить, а правую часть «прямо перед глазами вешать», и тогда будет больше напоминаний о том, куда человек идет, какие у него цели. По мнению специалиста, такое деление поможет зависимому понять, что постоянный мониторинг соцсетей является уходом от его целей, сообщает RT.

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