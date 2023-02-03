Около 20 фильмов представит онлайн-кинотеатр Музея Победы в феврале

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Онлайн-кинотеатр Музея Победы приглашает гостей на бесплатные показы в феврале, у интернет-пользователей появится возможность увидеть порядка 20 кинокартин на портале культурной площадки. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

Открыл программу в четверг, 2 февраля, показ в честь 80-летия победы Красной армии в Сталинградской битве. Посетителям сайта представили двухсерийную киноэпопею «Сталинград», снятую в конце 1980-х годов советским кинорежиссером Юрием Озеровым.

Остальные кинопоказы подобным образом будут приурочены к историческим датам. В частности, например, ко Дню памяти юного героя-антифашиста и 80-летию подвига Александра Матросова.

Помимо этого, в память о народном артисте Советского Союза Вячеславе Тихонове 8 февраля покажут фильм «Убить дракона». Часть киносеансов будет посвящена памяти актрисы Инны Чуриковой. Интернет-пользователи увидят ленты «Прошу слова», «Васса», «Тема», и «Ширли-мырли».

До этого стало известно, что выставка «Шагнувшие в бессмертие» ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве открылась в Музее Победы.