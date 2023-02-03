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Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на маленьких детей в Пушкине

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на маленьких детей в Пушкине
Фото: МВД Медиа
Московская область, Пушкино, улица Просвещения Карта всех событий

По факту нападения собаки на малолетних детей в городе Пушкино было возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 3 февраля.

По ее словам, преступление произошло на улице Просвещения. Животное вырвалось из рук хозяйки и напало на двоих малолетних детей.

Одна из пострадавших получила рану лица, ей потребовалась медицинская помощь. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователи устанавливают причины и подробности произошедшего.

До этого стало известно, что собака напала на детей, а хозяин животного никак не смог этому помешать. За пострадавших вступился случайный прохожий.

Инцидент попал в объектив видеокамеры. По факту произошедшего прокуратура Московской области организовала проверку.

Подмосковье Следственный комитет Дети Собаки Пушкино
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