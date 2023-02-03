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Дом на 341 квартиру по реновации введут в эксплуатацию в Люблине до конца года

Лала Манушакян

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 341 квартиру по реновации введут в эксплуатацию в Люблине до конца года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, Краснодарская улица, 6 Карта всех событий

Новый жилой корпус на 341 квартиру по программе реновации введут в эксплуатацию до конца 2023 года в районе Люблино в ЮВАО. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 3 февраля.

— Фасады выполнят в классической бело-бежевой гамме «какао с молоком», дополнительную динамику придадут оконные профили желтого цвета. В настоящее время ведутся фасадные работы и благоустройство территории, — отметил Загрутдинов.

Так, новостройка, расположенная на улице Краснодарской, владение 6, состоит из пяти секций переменной этажности и включает в себя 341 квартиру, три из которых будут оборудованы для маломобильных жильцов.

Помимо этого, первый этаж будет выделен для офисного и технического помещений. При этом в здании будут открыты магазины, кафе, спортклубы, а также секции для детей. Территорию вокруг жилого здания озеленят и возведут там детскую и спортивную площадки, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в районе проспекта Вернадского построят новостройку по программе реновации с подземной автостоянкой. Отмечается, что дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, общая площадь которых составит 43,6 тысячи квадратных метров.

Строительство Район Люблино Москва Рафик Загрутдинов Реновация
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