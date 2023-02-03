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Дом с подземной автостоянкой построят по реновации на проспекте Вернадского 

Никита Худяков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом с подземной автостоянкой построят по реновации на проспекте Вернадского 
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Западный административный округ, район Проспект Вернадского Карта всех событий

В районе проспекта Вернадского построят дом по программе реновации с подземной автостоянкой. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Дом будет состоять из четырех корпусов переменной этажности, общая площадь которых составит 43,6 тысячи квадратных метров. Здания построят для переселения жителей района Проспект Вернадского. В квартирах предусмотрена современная отделка, полностью соответствующая стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы, — рассказал он.

В новостройке предусмотрено 364 квартиры: 32 однокомнатные, 277 двухкомнатных и 55 трехкомнатных. В них установят остекленные лоджии и балконы, электрические плиты и сантехнику. На первых нежилых этажах будут открыты кафе, магазины и предприятия бытовых услуг. В вестибюлях специалисты сделают колясочные и помещения для консьержа. Кроме того, в новостройке появится подземная парковка, оборудованная системой видеонаблюдения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Головинском районе возвели новостройку по программе реновации. В здании расположено 140 квартир, 20 из которых однокомнатные, 86 — двухкомнатные, 34 — трехкомнатные.

Строительство Жилье Реновация Район Проспект Вернадского
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