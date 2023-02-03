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Завершается возведение монолитных конструкций здания учебного корпуса на Юровской улице

Никита Худяков
Город
Завершается возведение монолитных конструкций здания учебного корпуса на Юровской улице
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Юровская улица, 99 Карта всех событий

Монолитные конструкции здания учебного корпуса на Юровской улице готовы на 99 процентов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Строительство монолитных железобетонных конструкций здания учебного корпуса на улице Юровской выполнено на 99 процентов. В настоящее время производится устройство фасадов, началась отделка помещений. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году, — сказал он.

Здание возводится в районе Куркино на территории школы № 1298. По словам Загрутдинова, учебный корпус будет рассчитан на 550 мест и функционально разделен на три части.

В начальной школе смогут учиться до 400 детей, в дошкольном отделении — 150. Кроме того, будет создан консультативный психолого-педагогический центр.

На внутренней территории учебного корпуса разместятся игровые площадки, отделенные друг от друга зелеными насаждениями, передает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

До этого сообщалось, что в Новомосковском административном округе появится школа на 1200 мест.

Строительство Район Куркино Москва Рафик Загрутдинов
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