Школа на 1200 мест появится в составе жилого комплекса в Новой Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, поселение Сосенское, деревня Столбово Карта всех событий

Инвестор возведет школу на 1200 мест в составе жилого комплекса в Новомосковском административном округе. Об этом в среду, 25 января, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— Для учеников будут доступны учебные кабинеты и игровая. Дети смогут посещать танцевальный и шахматный кружки, мастерскую акварельной живописи, кабинеты музыки и пения, робокласс и IT-полигон, — сказала она.

Согласно проектной документации, в здании предусмотрена переменная этажность от двух до четырех этажей. Снаружи школу облицуют бетонной плиткой, в том числе в составе навесной фасадной системы с воздушным зазором.

Особое внимание будет уделено пространствам для проведения спортивных занятий. Их смогут проводить в специальном гимнастическом зале и двух спортзалах, а также на различных уличных площадках, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в поселении Филимонковском подошло к концу строительство детского сада, он уже готов принять 325 детей. Здание расположилось на площади 4,9 тысячи квадратных метров, а в процессе работ специалисты создали все необходимые условия для развития детей.