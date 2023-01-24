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Сергей Собянин: В поселении Филимонковском построили детский сад на 325 мест

Александр Афонин
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Сергей Собянин: В поселении Филимонковском построили детский сад на 325 мест
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва, поселение Филимонковское Карта всех событий

В поселении Филимонковском подошло к концу строительство нового детского сада, он уже готов принять 325 детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 января.

— Для юных жителей поселения Филимонковского в ТиНАО построен долгожданный детский сад, — сказал глава города.

Здание расположилось на площади 4,9 тысячи квадратных метров. В процессе работ специалисты создали все необходимые условия для развития детей. Так, детский сад оборудован комфортными спальнями, игровыми зонами, а также благоустроенной территорией, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили строительство нового образовательного комплекса в поселении Десеновском. В рамках работ его оборудовали школой на тысячу мест и дошкольным отделением.

Помимо этого, в Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники. Глава города уточнил, что в новом медобъекте специалисты установили современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое.

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