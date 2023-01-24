Сергей Собянин: В поселении Филимонковском построили детский сад на 325 мест
В поселении Филимонковском подошло к концу строительство нового детского сада, он уже готов принять 325 детей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 24 января.
— Для юных жителей поселения Филимонковского в ТиНАО построен долгожданный детский сад, — сказал глава города.
Здание расположилось на площади 4,9 тысячи квадратных метров. В процессе работ специалисты создали все необходимые условия для развития детей. Так, детский сад оборудован комфортными спальнями, игровыми зонами, а также благоустроенной территорией, отметил Собянин в своем Telegram-канале.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили строительство нового образовательного комплекса в поселении Десеновском. В рамках работ его оборудовали школой на тысячу мест и дошкольным отделением.
Помимо этого, в Бескудниковском районе начал работу новый корпус детской поликлиники. Глава города уточнил, что в новом медобъекте специалисты установили современное медицинское оборудование — рентген-аппараты, УЗИ, ЭКГ и другое.