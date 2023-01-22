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Сергей Собянин рассказал о готовности новой школы на тысячу мест в Десеновском

Александр Афонин
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Сергей Собянин рассказал о готовности новой школы на тысячу мест в Десеновском
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Москва, поселение Десёновское Карта всех событий

Специалисты завершили строительство нового образовательного комплекса в поселении Десеновском, он оборудован школой на тысячу мест и дошкольным отделением. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 января.

— В поселении Десеновском построили крупный образовательный комплекс: школьное здание на тысячу мест с дошкольным отделением для 225 малышей, — сказал он.

Площадь дошкольного отделения составила более 3,7 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на девять групп, для которых оборудовали групповые кабинеты, зоны для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы и так далее.

Школа находится в другой части постройки. Для будущих учеников в процессе работ обустроили учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, классы робототехники, поле для мини-футбола и многое другое, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию детского сада и школы в 17-м квартале района Некрасовка. По его словам, уже в этом году данные образовательные учреждения смогут принять своих первых воспитанников.

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