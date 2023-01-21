Сергей Собянин: Детский сад и школа в 17-м квартале Некрасовки примут первых воспитанников уже в этом году

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Москва, улица Маресьева Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию детского сада и школы в 17-м квартале района Некрасовка.

— Некрасовка — один из самых динамично развивающихся районов Москвы. Несколько лет назад туда пришло метро. Строятся новые дороги, благоустраиваются дворы и парки. И, конечно, мы создаем в районе качественную социальную инфраструктуру, — сказал глава города.

Уже в этом году данные образовательные учреждения смогут принять своих первых воспитанников. Собянин также добавил, что новый детский сад на улице Маресьева рассчитан на 275 мест.

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Трехэтажный объект общей площадью 4,7 тысячи «квадратов» рассчитан на 11 групп, в каждой из которых предусмотрены раздевалки, игровые, спальни, буфеты и другие помещения.

Глава города отметил, что дети смогут посещать залы для занятий музыкой и физкультурой, а также бассейн. На улице Маршала Еременко сдан в эксплуатацию школьный корпус для старшеклассников.

Он, как уточняется, рассчитан на 350 мест. Площадь здания составляет 6,5 тысячи квадратных метров, написал Собянин в Telegram-канале.

На первом этаже здания расположены вестибюли, зоны отдыха, а также обеденный зал с пищеблоком. Кроме того, в корпусе предусмотрены современные кабинеты и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания.

До этого Собянин рассказал об открытии школы на 550 учеников с дошкольным отделением для 200 детей в поселении Сосенское в Новой Москве.