Сергей Собянин: Детский сад и школа в 17-м квартале Некрасовки примут первых воспитанников уже в этом году
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о подготовке к открытию детского сада и школы в 17-м квартале района Некрасовка.
— Некрасовка — один из самых динамично развивающихся районов Москвы. Несколько лет назад туда пришло метро. Строятся новые дороги, благоустраиваются дворы и парки. И, конечно, мы создаем в районе качественную социальную инфраструктуру, — сказал глава города.
Уже в этом году данные образовательные учреждения смогут принять своих первых воспитанников. Собянин также добавил, что новый детский сад на улице Маресьева рассчитан на 275 мест.
Трехэтажный объект общей площадью 4,7 тысячи «квадратов» рассчитан на 11 групп, в каждой из которых предусмотрены раздевалки, игровые, спальни, буфеты и другие помещения.
Глава города отметил, что дети смогут посещать залы для занятий музыкой и физкультурой, а также бассейн. На улице Маршала Еременко сдан в эксплуатацию школьный корпус для старшеклассников.
Он, как уточняется, рассчитан на 350 мест. Площадь здания составляет 6,5 тысячи квадратных метров, написал Собянин в Telegram-канале.
На первом этаже здания расположены вестибюли, зоны отдыха, а также обеденный зал с пищеблоком. Кроме того, в корпусе предусмотрены современные кабинеты и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания.
До этого Собянин рассказал об открытии школы на 550 учеников с дошкольным отделением для 200 детей в поселении Сосенское в Новой Москве.