Собянин рассказал об открытии образовательного комплекса и детсада в поселении Сосенское

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии школы на 550 учеников с дошкольным отделением для 200 детей в поселении Сосенское в Новой Москве. Об этом в четверг, 19 января, он написал в своем микроблоге.

По словам главы города, инвестор передал объект в собственность города.

— Здание построено по индивидуальному проекту, в нем создана комфортная и безопасная среда для дошколят и учеников. Все помещения приспособлены для ребят с ограниченными возможностями здоровья, — заявил Собянин.

Он также добавил, что в центральной зоне по плану был размещен атриум, который в случае необходимости можно превратить в лекторий, шоу-рум, кинотеатр или концертный зал.

Фото: Telegram / Сергей Собянин

В учебном заведении были оборудованы мастерские, среди которых имеется медиалаборатория с профессиональной студией звукозаписи и павильоном для видеосъемок и компьютерным классом.

Помимо этого, в населенном пункте открыли дополнительный детский сад на 220 детей на улице Малое Понизовье, где были созданы все условия для развития малышей, написал мэр города в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Сергей Собянин

Накануне глава города заявил, что в Новой Москве к 2026 году за счет средств из бюджета города планируется построить свыше 30 социальных объектов. По словам Собянина, за последнее десятилетие население ТиНАО выросло до 650 тысяч человек, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития округа.