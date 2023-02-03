Эксперты дали советы, как выбрать москитную сетку

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Эксперты дали советы по правильному выбору москитной сетки для дома.

Специалисты отметили, что сперва нужно проверить ее сечение. В условиях использования в пыльной местности стоит выбирать наименьшее сечение, которое не пропустит пыль в помещение.

Но стоит учесть, что подобные сетки приходится мыть чаще, так как пыль застревает в мелких ячейках. Кроме того, мелкоячеистые сетки пропускают мало света.

Самыми распространенными вариантами являются безрамная, рамочная и рулонная конструкции. Наиболее оптимальный вариант, который доказал свою эффективность — это рамочная конструкция.

Перед покупкой сетки не стоит самостоятельно проводить замеры окна, лучше предоставить это мастерам, так как они учтут все нюансы, например, пространство для установки креплений, передает Общественная служба новостей.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как справиться с аллергией на тополиный пух. Уточняется, что пух переносит множество пыльцы и пыли, а его появление совпадает со временем цветения злаковых растений, которые тоже вызывают аллергию. Специалисты рекомендуют в этот период реже находиться на улице в жаркую ветреную погоду, а также применять дома москитные сетки или марлю.