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В Роспотребнадзоре объяснили, как справиться с аллергией на тополиный пух

Антон Махов
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, как справиться с аллергией на тополиный пух
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как справиться с аллергией на тополиный пух.

Уточняется, что пух переносит множество пыльцы и пыли, а его появление совпадает со временем цветения злаковых растений, которые тоже вызывают аллергию. Специалисты рекомендуют в этот период реже находиться на улице в жаркую ветреную погоду, а также применять дома москитные сетки или марлю.

Также эксперты советуют чаще проводить влажную уборку, очищать вентиляцию и рабочую оргтехнику. При возвращении с улицы рекомендуется принимать душ и промывать носоглотку, а если аллергия все-таки появилась, стоит обратиться к врачу за лечением, сообщает ФАН.

До этого врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ. По ее словам, у аллергиков ухудшается самочувствие после пребывания на улице и улучшается в солнечные и ветреные дни.

Им хуже утром после прогулки. Состояние аллергиков улучшается после приема антигистаминных препаратов и удаления агента-провокатора. Также аллергия, в отличие от ОРВИ, протекает более вяло.

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