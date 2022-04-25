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Врач-дерматовенеролог Андреанова объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как отличить аллергию от ОРВИ
Фото: depositphotos

Вместе с весной в России наступило время цветения и пыления деревьев и кустарников. Эти растения у людей, склонных к аллергизации, могут вызвать такие неприятные явления, как аллергические риноконъюнктивиты, поллиноз, спровоцировать обострение бронхиальной астмы, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

— Люди, склонные к аллергизации, берегите свои органы дыхания, увлажняйте воздух, старайтесь в это время меньше проветривать, меньше находиться на улице. А чтобы защитить органы дыхания, надевайте маски, которые должны плотно прилегать к носу, — порекомендовала врач.

Она также рассказала, что существует несколько важных диагностических признаков, по которым можно отличить аллергию от ОРВИ:

— ухудшение самочувствия (у аллергиков) наблюдается после пребывания на улице;

— ухудшение в солнечные и ветреные дни;

— ухудшение в утренние часы, после пребывания на улице;

— вялотекущее течение;

— улучшение после приема антигистаминных препаратов;

— улучшение после удаления провоцирующего агента.

До этого врач рассказала «ВМ» о том, как стресс влияет на женский организм. По ее словам, когда стрессовая ситуация затягивается, гормоны стресса вырабатываются в избыточном количестве, что приводит к повышенной нагрузке на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы.

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